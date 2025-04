Piteri e Furlan reafirmam confiança na Justiça: “A vontade do povo de Barueri vai prevalecer”

Perto de completar os primeiros 100 dias de governo, o prefeito de Barueri, Beto Piteri (Republicanos), está diante de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que cassou seu mandato. Em resposta, Piteri reuniu a imprensa na manhã desta quarta-feira (9) para apresentar seu posicionamento e confirmar os próximos passos. Com firmeza, ele reafirmou que recorrerá da decisão e expressou confiança na reversão do quadro, enfatizando o respeito à escolha democrática dos eleitores.

“Estamos aguardando o TRE nos informar e vamos juridicamente partir para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ter a decisão final,” declarou Piteri durante a coletiva. Ele reiterou seu respeito pela Justiça, mas defendeu a lisura de sua campanha. “Confiamos na Justiça, respeitamos a Justiça, embora entendemos que o nosso posicionamento foi correto perante a população. Tivemos vitória em primeira instância e tivemos agora essa demanda do TRE,” explicou, mencionando que seu advogado tomará as providências legais cabíveis.

“Entendemos que vamos ser vitoriosos porque Barueri, que é uma cidade enorme, uma das mais importantes do país, tem um povo sábio que teve a oportunidade de escolher no primeiro turno e segundo turno,” afirmou. Ele concluiu sua fala com uma mensagem clara: “Com certeza, a vontade do povo de Barueri vai prevalecer. Temos uma vida pública de mais de 40 anos, e sabemos o quanto é importante o peso da democracia e o peso do voto.”

Presente e alinhado ao posicionamento de Piteri, o ex-prefeito Rubens Furlan (PSB), também declarado inelegível no processo, comparou a disputa judicial a uma extensão da eleição. “A gente comenta entre os políticos que hoje tem 3 turnos em cidade com mais de 200 mil habitantes, ganhamos o primeiro turno, ganhamos o segundo e esse é o terceiro turno, disputando no judiciário,” disse Furlan, relembrando a vitória na primeira instância.

Furlan também expressou confiança na Justiça e na reversão da decisão em Brasília. “Confio na Justiça, não tenho dúvida que de Brasília a decisão vem favorável,” afirmou, destacando seus 49 anos de vida pública sem restrições de direitos políticos. Ele minimizou o impacto dos impulsionamentos nas redes sociais, cerne da acusação. “Não acredito que um impulsionamento na rede social modificou o resultado na eleição. Não houve irregularidade, nada de desonesto,” defendeu. Furlan concluiu, reforçando a união em torno da causa: “Portanto, de cabeça erguida, vamos lutar porque lutando por essa causa estaremos lutando pela nossa cidade, pelo povo e pela democracia.”