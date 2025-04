PM prende dupla por receptação e recupera veículo furtado em Carapicuíba

Dois homens foram presos em flagrante por receptação pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (29), em Carapicuíba. A ação resultou também na recuperação de um veículo Chevrolet Kadett que havia sido furtado.

Segundo a PM, uma equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizava patrulhamento pela Avenida Itajubá, na altura da Rua Hércules Abruzesse, no Parque Santa Tereza, quando avistou um dos indivíduos em atitude suspeita, observando as residências da região.

Ao notarem a aproximação da viatura para abordagem, os policiais perceberam que um veículo Kadett, onde o outro suspeito estava, iniciou uma manobra em marcha à ré na tentativa de escapar. A equipe agiu rapidamente, frustrou a fuga e realizou a abordagem.

Durante a vistoria no veículo, os PMs encontraram diversas ferramentas acondicionadas no porta-malas. Dentro de uma bolsa, localizaram também as chaves de um segundo carro. Questionado sobre a procedência do Kadett, um dos abordados alegou que pertencia ao seu irmão, mas forneceu informações inconsistentes que levantaram suspeitas.

Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que ambos os indivíduos já possuíam passagens anteriores pela polícia pelos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes.

Com base nas informações e suspeitas, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar a residência vinculada ao registro do Kadett. No endereço, o pai do proprietário do veículo confirmou aos agentes que o carro havia sido furtado.

Diante dos fatos e da confirmação do furto, os dois homens receberam voz de prisão por receptação e foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Eles permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.