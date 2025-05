Polícia Militar treina contenção de manifestações em Itapevi

Na tarde desta terça-feira (27), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 20º BPM/M (Vigésimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), realizou um exercício simulado de contenção de manifestações com obstrução de via no bairro Jardim Bela Vista, em Itapevi.

O treinamento teve como principal objetivo preparar os policiais militares para atuarem de forma eficaz em ocorrências de alta complexidade que envolvem risco à sociedade, como protestos que resultam em bloqueios de vias públicas. Durante a simulação, os agentes colocaram em prática protocolos específicos voltados à proteção da vida dos envolvidos e à manutenção e preservação da ordem pública, buscando aperfeiçoar a atuação das equipes em tais cenários. A mobilização visou refinar as técnicas de resposta em situações de obstrução de vias.