Polícia recupera artes sacras furtadas de igrejas em chácara de Cotia

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (9) em uma chácara em Cotia onde foram encontradas diversas artes sacras furtadas de igrejas da capital e da região metropolitana.

A ação foi conduzida por policiais do 1º Distrito Policial (Sé), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a descoberta é um desdobramento de uma investigação iniciada em 26 de fevereiro deste ano, quando peças semelhantes foram localizadas em um apartamento no bairro da Consolação, centro de São Paulo.

O suspeito investigado na operação desta quarta-feira é o mesmo homem alvo da ação de fevereiro. De acordo com informações da SSP divulgadas na época, ele atua profissionalmente na reforma e construção de altares e teria se aproveitado dessa função para ter acesso facilitado aos locais e subtrair os objetos religiosos.

O delegado Maurício Druziani, responsável pelo caso, afirmou à TV Globo que o homem, cujo nome não foi divulgado, nega ser o autor dos furtos, mas não oferece explicações sobre a origem das obras encontradas em sua posse.

Em fevereiro, o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, na região central de São Paulo. As imagens mostram o indivíduo entrando em uma sala da paróquia de mãos vazias e saindo pouco depois carregando objetos cobertos por um pano, que foram colocados no porta-malas de seu carro.

O delegado Druziani informou que algumas das peças recuperadas já foram restituídas às suas respectivas igrejas na tarde desta quarta-feira. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar outras possíveis vítimas e a extensão total dos furtos cometidos pelo suspeito.