Prefeitura de Barueri abre agendamento online para castração gratuita de cães e gatos nesta quarta-feira (7)

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), anunciou que o próximo agendamento da campanha de castração gratuita de cães e gatos será nesta quarta-feira (7). Tutores de animais residentes na cidade e que possuam o Registro Geral Animal (RGA) de seus pets poderão realizar o agendamento exclusivamente online a partir das 8h.

O acesso para o agendamento será pelo Portal Pet de Barueri, no endereço: servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad. As vagas são limitadas e distribuídas da seguinte forma: 70 para cadelas, 60 para cães machos, 70 para gatas e 50 para gatos machos.

Para ser elegível à castração gratuita, além do RGA de Barueri vinculado ao CPF do tutor, o animal deve ter entre 7 meses e 7 anos de idade e pesar no máximo 25kg.

No dia agendado para a cirurgia, é imprescindível que o tutor leve a ficha de agendamento impressa e siga rigorosamente todas as orientações pré-cirúrgicas fornecidas no momento do agendamento. A Sema alerta que animais sem agendamento prévio, sem a ficha impressa ou que não estejam com o preparo correto não serão atendidos.

Quanto ao transporte, gatos devem ser levados obrigatoriamente em caixas de transporte apropriadas. Cães devem estar com coleira e guia, utilizando focinheira caso o temperamento do animal exija.

A Prefeitura reforça que o RGA deve ser, obrigatoriamente, de um animal residente em Barueri. A iniciativa visa promover o controle populacional e o bem-estar animal na cidade, sendo a castração considerada um “ato de amor” e responsabilidade.