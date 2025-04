Prefeitura de Cotia renova frota da GCM com 44 viaturas e anuncia Smart Cotia 100% implantado

Prefeitura de Cotia renova frota da GCM com 44 viaturas e anuncia...

Na manhã desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Cotia entregou 44 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal (GCM), modernizando e ampliando consideravelmente a frota que antes contava com 15 veículos. Na mesma ocasião, a administração municipal anunciou a conclusão da implantação do sistema Smart Cotia e da Muralha Digital em 100% do território monitorado.

A entrega foi conduzida pelo prefeito Welington Formiga, acompanhado pelo secretário de Segurança Pública, GC Fabrício Dourado. “Tínhamos 15 viaturas rodando e estamos entregando 44 novas. Este é um momento histórico, porque a segurança está em alta”, declarou Formiga. O prefeito relembrou outras ações voltadas à segurança desde o início de sua gestão, como a entrega de coletes balísticos, a revisão do plano de carreira e promoção dos guardas, e o processo de contratação de novos agentes para combater a criminalidade.

A nova frota da GCM é composta por veículos Renault Duster, Jeep Commander, motocicletas Honda CB 500X, picapes Nissan Frontier 4×4 cabine dupla, carros Hyundai HB20 e bases móveis. Além das viaturas da GCM, foram entregues também veículos Saveiro para o Departamento de Sinalização Viária (Secretaria de Transportes e Mobilidade) e carros administrativos para outras secretarias.

Tecnologia a Serviço da Segurança

Com a implantação completa, o sistema Smart Cotia dota todos os totens de videomonitoramento da cidade, inclusive os instalados em frente às escolas municipais, com tecnologia de reconhecimento facial. A Muralha Digital, por sua vez, garante a leitura e identificação das placas de todos os veículos que passam pelos equipamentos e radares de controle de velocidade. Essas ferramentas ampliam a capacidade de resposta da GCM na prevenção e combate à criminalidade, auxiliando na identificação de pessoas procuradas e na localização de veículos furtados, roubados ou envolvidos em outras ocorrências.

O secretário Fabrício Dourado adiantou que a Prefeitura planeja lançar um chamamento público para integrar os sistemas de monitoramento privados de bolsões residenciais, condomínios, comércios e empresas à central da GCM. “Desta forma, vamos ter condições de monitorar toda a cidade com muita eficiência para diminuirmos a criminalidade”, afirmou o secretário.

O evento contou com a presença do vice-prefeito e Secretário de Obras, Paulinho Lenha, do comandante da GCM, inspetor Fernando Fragoso, da subcomandante Isabel Casaçola, e dos vereadores Marcinho Prates, Peka Santos, Marcelinho Lenha, Silvio Cabral, Celso Itiki e Yago Bezerra, além de outros secretários municipais.