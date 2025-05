Previsão de sol com muitas nuvens e máxima de 26ºC em Osasco hoje (26/05)

Previsão de sol com muitas nuvens e máxima de 26ºC em Osasco...

Os moradores de Osasco podem esperar uma segunda-feira, 26 de maio, com condições climáticas bastante similares às deste domingo. A previsão indica um dia com sol aparecendo entre muitas nuvens e períodos em que o céu poderá ficar mais nublado. A noite também seguirá com bastante nebulosidade.

Temperaturas para hoje em Osasco (26/05):

As temperaturas devem permanecer amenas em Osasco hoje, com a mínima prevista de 15°C, ideal para o começo da manhã, e a máxima podendo alcançar os 26°C durante a tarde, proporcionando um clima agradável para atividades ao ar livre.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar apresentará uma variação considerável ao longo do dia, oscilando entre uma mínima de 40%, o que pode deixar o ar um pouco mais seco em alguns momentos, e uma máxima de 90%, especialmente durante a noite ou início da manhã.

Em resumo para Osasco neste sábado (26/05):

Céu: Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Temperatura: Mínima de 15°C e Máxima de 26°C.

Chuva: Não há previsão (0mm – 0%).

Umidade: Entre 40% e 90%.

*Com informações do Climatempo