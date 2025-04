Previsão de tempo instável e com chuva em São Paulo nesta quinta-feira (24/04)

Previsão de tempo instável e com chuva em São Paulo nesta quinta-feira...

Os moradores da capital paulista devem se preparar para um dia de tempo instável nesta quinta-feira, 24 de abril, conforme a previsão do tempo. É esperado um cenário meteorológico parecido com o de ontem, marcado pela presença do sol entre muitas nuvens e o retorno da chuva.

Ao longo do dia, o sol até pode aparecer em alguns momentos, mas a nebulosidade será predominante na cidade de São Paulo hoje (24/04). A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva isoladas. O cenário se intensifica à noite, quando o tempo deve passar a chuvoso de forma mais contínua na cidade.

Temperaturas em São Paulo e chuva hoje (24/04):

As temperaturas seguem amenas, com a mínima prevista de 17°C durante a madrugada ou início da manhã, e a máxima não devendo ultrapassar os 26°C no período da tarde.

O destaque fica por conta da alta probabilidade de chuva, estimada em 98%, com um volume acumulado considerável de 40.1mm previsto para o dia. Isso sugere que as pancadas da tarde podem ser seguidas por chuva mais persistente e generalizada no período noturno.

Vento e umidade do ar

Os ventos soprarão fracos, com velocidade média de 5 km/h. Já a umidade do ar permanecerá elevada, variando entre 62% nos momentos mais secos e atingindo até 99% nos períodos de chuva, o que pode contribuir para a sensação de tempo abafado.

*Com informações do Climatempo