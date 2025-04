Previsão do tempo aponta domingo (06/04) de sol entre nuvens e temperaturas amenas em Osasco

Previsão do tempo aponta domingo (06/04) de sol entre nuvens e temperaturas...

A previsão do tempo para este domingo (06) em Osasco indica uma melhora nas condições em relação à chuva, com sol entre nuvens. O cenário será parecido com o dia anterior em termos de nebulosidade, mas sem a presença de precipitação.

O dia começará com muitas nuvens já na madrugada. Durante a manhã e à tarde, o sol deve aparecer, mas estará frequentemente entre muitas nuvens, com períodos em que o céu ficará mais encoberto. A noite seguirá a tendência do dia, permanecendo com céu bastante nublado.

Chuva e temperatura hoje em Osasco

Segundo o Climatempo, há ausência de previsão de chuva para todo o domingo, com a probabilidade indicada em 0% e nenhum volume de precipitação esperado.

As temperaturas apresentarão uma ligeira elevação na máxima em comparação aos dias anteriores. A mínima prevista é de 16°C, e a máxima pode chegar aos 23°C durante a tarde.

Os ventos continuarão soprando do quadrante Sudeste (SE), com velocidade estimada em 17 km/h. A umidade relativa do ar terá uma variação considerável, oscilando entre a mínima de 57% e a máxima de 92%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer variações ao longo do dia