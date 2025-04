Previsão do tempo indica sol com algumas nuvens e chuvas rápidas hoje (09/04) para Cotia (SP)

Previsão do tempo indica sol com algumas nuvens e chuvas rápidas hoje...

A cidade de Cotia deve ter um dia de sol com algumas nuvens na quarta-feira (09/04), mas com chuvas rápidas previstas para durante o dia e à noite. De acordo com as previsões, a probabilidade de chuva é alta, com 91% de chance.

Temperaturas ao longo da quarta-feira em Cotia

A mínima será de 17ºC pela madrugada, e a temperatura deve chegar a 26ºC no período da tarde. À noite, as temperaturas variam entre 22ºC e 19ºC.

Chuva e umidade do ar

A probabilidade de chuva é de 91% e a umidade relativa do ar será de 63%, aumentando para 93% durante a noite.

Vento

Os ventos serão de fraca intensidade, com 7 km/h, e devem soprar de norte-noroeste (NNW/NW).

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.