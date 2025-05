Previsão do tempo indica sol com muitas nuvens nesta sexta-feira (09/05) em Cotia (SP)

Previsão do tempo indica sol com muitas nuvens nesta sexta-feira (09/05) em...

A previsão do tempo para Cotia nesta sexta-feira, 9 de maio, indica um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. No período da tarde e à noite, o céu deve ficar com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva.

Temperaturas em Cotia hoje (09/05):

A temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 27°C. A probabilidade de chuva é de 0%.

Vento e Umidade do ar:

Os ventos sopram de norte-noroeste (NNW) a 12 km/h. A umidade relativa do ar deve variar entre 49% e 85%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.