Previsão do tempo: Osasco terá domingo (27) de sol entre nuvens e máxima de 26°C

Os moradores de Osasco podem esperar um domingo, 27 de abril, com condições de tempo muito parecidas com as de sábado. A previsão indica um dia de sol entre muitas nuvens, sem nenhuma expectativa de chuva e com temperaturas ligeiramente mais elevadas no período da tarde.

Durante o dia, o sol aparecerá, mas a presença constante de nuvens resultará em períodos de céu nublado. Essa condição de céu com muitas nuvens deve persistir durante a noite.

Temperaturas hoje em Osasco:

As temperaturas terão mínima de 18°C e alcançarão uma máxima de 26°C, proporcionando um dia com sensação térmica agradável.

Não há previsão de chuva para o domingo em Osasco (0.0mm, 0% de probabilidade).

Com informações do Climatempo