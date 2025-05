Previsão do tempo: Osasco terá terça-feira (13/05) de sol com muitas nuvens e temperaturas amenas

Previsão do tempo: Osasco terá terça-feira (13/05) de sol com muitas nuvens...

Os moradores de Osasco podem esperar uma terça-feira (13/05) de sol com muitas nuvens. A previsão indica um dia sem ocorrência de chuva e com temperaturas amenas.

Os termômetros devem registrar uma variação entre a mínima de 15°C, proporcionando um início de dia mais fresco, e a máxima de 23°C ao longo da tarde em Osasco nesta terça-feira (13/05).

A umidade relativa do ar estará elevada, oscilando entre uma mínima de 61% e uma máxima que pode atingir os 96% na cidade. Essa alta umidade, mesmo com temperaturas mais amenas, pode manter uma sensação de tempo relativamente úmido ao longo do dia.

Com informações do Climatempo