Previsão do tempo para Osasco aponta tempo firme, com sol entre nuvens hoje (07/04)

Previsão do tempo para Osasco aponta tempo firme, com sol entre nuvens...

A previsão do tempo para esta segunda-feira (07/04) em Osasco indica a continuidade das condições observadas no dia anterior. O dia será caracterizado pela presença de sol entre muitas nuvens e sem expectativa de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, o sol aparecerá ao longo do dia, mas estará frequentemente acompanhado por nuvens, com períodos em que o céu poderá ficar mais encoberto. Para a noite, a previsão aponta para uma diminuição da nebulosidade, resultando em um céu com poucas nuvens.

Chove hoje em Osasco?

A excelente notícia para os moradores é a ausência de previsão de chuva para esta segunda-feira, com a probabilidade indicada em 0%.

Temperatura em Osasco nesta segunda-feira (07/04):

As temperaturas permanecerão estáveis e agradáveis. A mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode novamente alcançar os 23°C durante a tarde.

Os ventos soprarão com intensidade considerada leve, em torno de 13 km/h. A umidade relativa do ar continuará elevada, variando entre 61% (mínima) e 93% (máxima).

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia