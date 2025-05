Previsão do tempo para Osasco indica segunda-feira (12/05) de sol entre nuvens e máxima de 21ºC

Previsão do tempo para Osasco indica segunda-feira (12/05) de sol entre nuvens...

Os moradores de Osasco podem esperar uma segunda-feira (12/05) marcada por sol entre muitas nuvens, com períodos em que o céu ficará mais encoberto. A noite também deve seguir com bastante nebulosidade.

As temperaturas apresentarão uma variação mais amena em comparação com dias anteriores. A mínima prevista é de 13°C, caracterizando um início de dia mais fresco, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 21°Cem Osasco nesta segunda-feira (12/05).

A umidade relativa do ar estará elevada, oscilando entre uma mínima de 71% e uma máxima que pode atingir 100%. Essa alta umidade, mesmo com temperaturas amenas, pode contribuir para uma sensação de tempo mais úmido ao longo do dia.

Com informações do Climatempo