Previsão do tempo para Osasco (SP) indica quinta-feira (15/05) de sol e máxima de 23ºC

Previsão do tempo para Osasco (SP) indica quinta-feira (15/05) de sol e...

A previsão do tempo para Osasco nesta quinta-feira (15/05) aponta para um dia predominantemente ensolarado, mas com aumento gradual de nuvens a partir do período da tarde. A boa notícia é que não há previsão de chuva para amanhã.

Temperaturas em Osasco nesta quinta (15/05):

As temperaturas devem variar, com a mínima prevista de 13°C, o que deve proporcionar um início de dia mais fresco, enquanto a máxima pode alcançar os 23°C no período da tarde em Osasco.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar deve oscilar entre uma mínima de 47% e uma máxima de 90%, indicando uma variação considerável ao longo desta quinta-feira.

*Com informações do Climatempo