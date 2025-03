Previsão do tempo para Osasco (SP): quinta-feira (27/03) ensolarada e com poucas nuvens

Previsão do tempo para Osasco (SP): quinta-feira (27/03) ensolarada e com poucas...

A previsão do tempo para Osasco (SP) nesta quinta-feira (27/03), indica um dia com características semelhantes às de ontem, com sol e algumas nuvens ao longo de todo o dia. Não há previsão de chuva, segundo o Climatempo.

Temperatura em Osasco hoje:

A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 28°C em Osasco hoje (27/03).

A probabilidade de chuva é baixa (58%), com um volume estimado de 0.1mm. Os ventos soprarão do sudeste a 9km/h. A umidade relativa do ar varia entre 53% e 98%.

O sol nascerá às 6h13 e se porá às 18h12, e a previsão não indica probabilidade de formação de arco-íris.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia