Previsão do tempo para Osasco: terça-feira (08/04) mais quente, com sol entre nuvens

Previsão do tempo para Osasco: terça-feira (08/04) mais quente, com sol entre...

A previsão do tempo para esta terça-feira (08/04) em Osasco, indica uma mudança no padrão climático, com um dia consideravelmente mais quente do que o anterior e predomínio de tempo seco.

Segundo os dados meteorológicos, o sol deve aparecer entre algumas nuvens durante a maior parte do dia. Para o período noturno, espera-se um aumento da nebulosidade, deixando o céu com muitas nuvens, contudo, não há previsão de chuva para a cidade.

Temperaturas em Osasco hoje (08/04):

As temperaturas terão uma amplitude maior, com a mínima prevista de 14°C durante a madrugada ou início da manhã, e a máxima podendo alcançar os 27°C no período da tarde, representando um aquecimento notável em relação aos dias anteriores.

Chuva, vento e umidade do ar

A probabilidade de chuva é baixa (40%) e o volume esperado é insignificante (0.1mm), reforçando a expectativa de tempo firme ao longo de toda a terça-feira.

Os ventos soprarão com velocidade em torno de 6 km/h. A umidade relativa do ar apresentará grande variação, com mínima de 48% nas horas mais quentes e máxima de 93% nos períodos de menor temperatura.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia