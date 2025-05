Previsão do tempo para São Paulo: sol pela manhã, aumento de nuvens à tarde com máxima de 28°C

Os paulistanos podem esperar um sábado (17/05) com um dia predominantemente ensolarado, mas com um aumento gradual de nuvens a partir do período da tarde. As condições de tempo devem ser semelhantes às desta sexta-feira, e a boa notícia é que não há previsão de chuva.

Temperaturas em São Paulo hoje (17/05):

As temperaturas devem apresentar uma variação significativa ao longo do dia na cidade de São Paulo. A mínima prevista é de 14°C, o que deve proporcionar um início de dia mais fresco, enquanto a máxima pode alcançar os 28°C no período da tarde.

A probabilidade de chuva é de 0%, e não são esperados volumes de precipitação ao longo do sábado.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar deve oscilar entre uma mínima de 41% e uma máxima de 90%, indicando que o ar pode ficar um pouco mais seco nos momentos de menor umidade, especialmente durante a tarde.

*Com informações do Climatempo