Previsão do tempo: São Paulo (SP) terá dia de sol entre nuvens e alta probabilidade de chuva hoje (09/04)

Previsão do tempo: São Paulo (SP) terá dia de sol entre nuvens...

A previsão do tempo para a capital paulista nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, indica o retorno da chuva de forma mais significativa, apesar da manutenção das temperaturas elevadas. O dia será marcado por períodos de sol entre nuvens, mas com alta probabilidade de pancadas de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, o sol aparecerá entre nuvens ao longo do dia, mas a instabilidade trará pancadas de chuva rápidas e potencialmente fortes tanto durante o período diurno quanto à noite. A probabilidade de precipitação é muito alta, atingindo 91%, e o volume esperado é considerável, estimado em 20.1mm, sugerindo que as chuvas podem ser localmente intensas.

Temperaturas em São Paulo nesta quarta-feira (09/04)

As temperaturas seguirão elevadas para a época, com mínima prevista de 17°C e máxima que pode chegar aos 28°C no período da tarde.

Vento e umidade do ar em São Paulo hoje:

Os ventos serão fracos, com velocidade em torno de 7 km/h. A umidade relativa do ar permanecerá alta, variando entre 56% (mínima) e 91% (máxima), o que deve intensificar a sensação de tempo abafado, especialmente entre as pancadas de chuva.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia