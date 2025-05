Previsão do tempo: São Paulo terá quinta-feira (08/05) de sol e máxima de 30°C

Previsão do tempo: São Paulo terá quinta-feira (08/05) de sol e máxima...

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 8 de maio, na capital paulista, indica um dia de sol intenso e céu completamente limpo, sem a presença de nuvens. O padrão de tempo seco e ensolarado deve se manter durante todo o período, estendendo-se para uma noite de tempo aberto e também sem nebulosidade.

Não há qualquer previsão de chuva para esta quinta-feira. A probabilidade de precipitação é de 0%, com um volume acumulado de 0.0mm.

Temperaturas hoje (08/05) em São Paulo:

As temperaturas continuarão elevadas para a época do ano. A mínima prevista é de 17°C, mais perceptível no início da manhã e ao final da noite. Durante a tarde, os termômetros podem atingir a marca dos 30°C na cidade de São Paulo, proporcionando uma sensação de calor considerável.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar segue como um ponto de atenção. Os níveis devem variar entre uma máxima de 88%, geralmente registrada nas primeiras horas do dia, e uma mínima de 39% no período da tarde.

*Com informações do Climatempo