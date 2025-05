Processo seletivo em Jandira oferece vagas para representante de envios

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para a vaga de Representante de Envios I da empresa Rhadar. A seleção ocorrerá nesta sexta-feira, 30 de maio, às 9h, na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes, próximo ao Supermercado Lopes.

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos, que possuam ensino fundamental completo. Não é exigida experiência prévia para a função, que é de caráter temporário. O salário oferecido é de R$ 1.910, acrescido de benefícios.