Professores de Cotia terão 20% de aumento após fim do bônus “ALE”

O magistério municipal de Cotia receberá um aumento de 20% em seus vencimentos a partir de abril de 2025, conforme anunciado pela Prefeitura. A medida foi adotada como forma de compensar a recente decisão judicial que declarou inconstitucional e extinguiu o pagamento do Adicional de Local de Exercício (ALE), popularmente conhecido como ‘difícil acesso’.

Além do reajuste salarial, a administração municipal informou que iniciará, já na próxima semana, o pagamento escalonado das progressões e promoções por mérito e tempo de serviço devidas à categoria.

A decisão de implementar o aumento salarial foi tomada após análise jurídica e financeira, buscando evitar prejuízos aos educadores impactados pelo fim do ALE. “Sentamos com o nosso jurídico, com a fazenda e planejamento para encontrarmos uma solução que não deixasse o magistério no prejuízo. […] Vamos dar o aumento de 20% a todo o magistério, inclusive aos que não recebiam o difícil acesso, e vamos iniciar o pagamento das progressões e promoções”, afirmou o prefeito Welington Formiga (PDT).

O prefeito de Cotia destacou que a opção pelo aumento real nos vencimentos traz vantagens significativas em comparação ao bônus extinto. “O ALE não era permanente, não incorporava à aposentadoria, não é direito adquirido […]. Resolvemos tudo isso com o aumento do salário”, explicou Formiga, ressaltando o caráter permanente e os benefícios previdenciários da nova medida.

Segundo a administração, os pagamentos retroativos das progressões e promoções seguirão um cronograma plurianual: os valores referentes a 2017 e 2018 serão pagos até dezembro de 2025; os de 2019, 2020 e 2021 serão quitados ao longo de 2026; os de 2021, 2022, 2023 e 2024 durante 2027; e, finalmente, os referentes a 2025, 2026 e 2027 serão pagos ao longo de 2028.

Outros profissionais da Educação

A Prefeitura também anunciou um reajuste salarial de 5% para os auxiliares de classe, secretários escolares e agentes escolares, reafirmando o compromisso com a valorização de todos os profissionais da educação. A administração ressaltou que, no momento, a decisão judicial sobre o ALE não afeta os auxiliares de classe.