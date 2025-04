São Paulo terá sábado (12/04) de sol entre nuvens e temperaturas amenas, aponta previsão do tempo

A previsão do tempo para este sábado (12/04) na cidade de São Paulo indica um dia de condições estáveis, com predomínio de sol entre nuvens e sem expectativa de chuva. As temperaturas devem permanecer amenas e agradáveis.

De acordo com os dados meteorológicos, o sol estará presente ao longo do dia, mas frequentemente entre muitas nuvens. Haverá períodos em que o céu poderá ficar mais encoberto (nublado). A noite seguirá com a presença de muitas nuvens no céu.

Não há previsão de chuva para este sábado, com a probabilidade indicada em 0% e nenhum volume de precipitação esperado.

Temperaturas em São Paulo hoje (12/04), vento e umidade do ar:

As temperaturas devem variar entre a mínima de 17°C, registrada provavelmente durante a madrugada ou início da manhã, e a máxima de 26°C, esperada para o período da tarde.

Os ventos serão fracos, com velocidade em torno de 8 km/h. A umidade relativa do ar apresentará uma variação considerável, oscilando entre 55% (mínima) e 95% (máxima).

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações aos longo deste dia