Seleção brasileira convoca atleta do Basket Osasco

O Basket Osasco celebra um marco histórico em seu projeto. Carlos Victor Farias Paiva, conhecido como ala Manaus, um dos jovens talentos da equipe adulta 5×5, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-23 de basquete 3×3. Esta é a primeira vez que um atleta representando a “Coruja” é chamado para vestir a camisa de uma Seleção Brasileira.

Manaus está entre os oito atletas convocados para um período de treinamento e observação que definirá os quatro jogadores que representarão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos na categoria Júnior. A competição está marcada para agosto, em Assunção, capital do Paraguai.

Os treinamentos da seleção terão início no dia 13 de maio e acontecerão no recém-inaugurado Centro de Treinamento do Basquete 3×3, em Diadema-SP, que oferece estrutura de ponta para a preparação dos atletas.

A convocação foi recebida com grande orgulho pela diretoria e comissão técnica do Basket Osasco. “A Seleção Brasileira é o ponto alto da carreira de um atleta e esta convocação do Manaus para a Seleção Brasileira Sub-23 3×3 é extremamente merecida pelo talento que ele tem e por todo o trabalho realizado ao longo da sua carreira e aqui em Osasco. Além disso, premia a dedicação de todos do projeto, um trabalho sério, realizado com muito amor pelo basquete”, celebrou João Ricardo Lourenço, diretor executivo do clube.

O próprio Manaus comemorou a oportunidade. Embora seja destaque no basquete 5×5 em Osasco, ele já possui experiência vitoriosa na modalidade 3×3, com títulos como o Campeonato Brasileiro Sub-23 em 2022 (pela APAB Blumenau-SC) e o Sul-Brasileiro Adulto em 2024 (pela ACOB, de Concórdia-SC). “Estou muito feliz pela convocação. Representar a Seleção Brasileira é um sonho para qualquer atleta e isso não tem preço. Só de ser convocado, treinar e buscar o meu espaço, será sensacional”, garantiu o ala.

Basket Osasco na Liga Ouro

Enquanto Manaus se prepara para a seleção, a equipe principal do Basket Osasco encerra sua participação na primeira fase da Liga Ouro. Já classificada para as semifinais na vice-liderança, a equipe comandada por Enio Vecchi enfrenta a Liga Sorocabana nesta terça-feira (29), às 19h, no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba.

O time agora aguarda a definição de seu adversário na semifinal, que será disputada em melhor de três jogos. O próximo compromisso da Coruja em casa, no Ginásio Geodésico, será pelo Brasileirão CBB, no dia 22 de maio, contra o Blumenau-SC.