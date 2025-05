Sequestrador é preso em Osasco

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam, na tarde da última sexta-feira (9), um homem suspeito de envolvimento em um crime de roubo de carga com restrição de liberdade (sequestro) em Osasco. A ação ocorreu na alça de acesso que liga as rodovias SP-280 (Castelo Branco) e SP-021 (Rodoanel).

Durante patrulhamento pela área, a equipe do 6º Batalhão de Policiamento Rodoviário avistou um indivíduo em fuga perto do Campo do Munhoz Júnior, localidade já conhecida por registros de ocorrências criminais. Os policiais iniciaram um breve acompanhamento, que resultou na localização e detenção do suspeito dentro de uma barbearia no bairro Piratininga.

Segundo informações confirmadas pelo 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o homem detido, juntamente com comparsas, havia mantido uma vítima em cárcere privado. O objetivo do grupo era realizar extorsão, forçando a vítima a fazer transferências bancárias.

A vítima do sequestro foi posteriormente libertada. Além do homem capturado pelo TOR, outro suspeito envolvido no mesmo crime foi preso por uma equipe do Policiamento Metropolitano.

O suspeito detido pelo TOR foi conduzido à Delegacia de Polícia de Osasco. No local, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de roubo qualificado e restrição de liberdade. O veículo e os bens pertencentes à vítima foram recuperados pelas autoridades.