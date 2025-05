Serginho realiza seu tradicional jogo das estrelas em Barueri neste sábado (10)

Será neste sábado (10), a partir das 18h30, o Festival das Estrelas, no Ginásio José Corrêa. Organizado pelo renomado Instituto Serginho 10, o ex-líbero da Seleção, bi campeão olímpico de Vôlei, o evento já está com todos os ingressos estão esgotados.

O objetivo principal do festival é nobre: proporcionar aos fãs das mais diversas modalidades um reencontro emocionante com grandes ídolos do esporte, ao mesmo tempo em que se arrecadam alimentos para quem mais precisa e promove uma valiosa integração entre os beneficiários do Instituto Serginho 10 e atletas profissionais.

A programação promete agitar o Ginásio de Esportes José Corrêa durante todo o dia. As atividades começam cedo, com um Torneio de Base das 8h às 18h30 entre as equipes Sesi Bauru, Paineiras Vôlei, ACEL Chopinzinho e Realiza FUPES Inter, culminando com o tão esperado Jogo das Estrelas a partir das 18h30. E para quem não conseguiu garantir seu lugar nas arquibancadas, uma excelente notícia: o Jogo das Estrelas terá transmissão ao vivo pela CazéTV, levando a emoção para todo o Brasil.

Mesmo com a lotação máxima garantida, a solidariedade continua sendo a peça chave do evento. A entrada, que se deu pela doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, reforça o compromisso social do Festival das Estrelas. A arrecadação será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade, mostrando que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social.