Taboão da Serra terá caminhada contra o abuso infantil nesta segunda-feira (19)

Em um esforço conjunto para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, diversas organizações da sociedade civil de Taboão da Serra se unem para realizar a “Primeira Caminhada Maio Laranja”. O evento está marcado para segunda-feira, 19 de maio de 2025, com concentração às 14h30 na Praça Nicola Vivilechio, no Centro.

A iniciativa, que se insere na campanha nacional “Maio Laranja” – mês dedicado à conscientização sobre o tema –, busca mobilizar a comunidade e dar visibilidade à luta pela proteção infantojuvenil. Com o lema “Uma força entre as entidades. Vamos juntos nessa luta!”, a caminhada visa reforçar a importância da união de esforços para proteger os mais vulneráveis.

A caminhada é um convite para que toda a população de Taboão da Serra se junte a essa causa, demonstrando apoio à proteção integral de crianças e adolescentes e fortalecendo a rede de enfrentamento ao abuso infantil no município.

Dezenas de entidades já confirmaram presença e levarão seus atendidos para participar do ato. Entre as organizações que estarão presentes, estão a ONG Sementes do Amanhã, Solar dos Unidos, Associação Max Bombeiros Mirins, Raio X do Sorriso, Associação Gibi Esporte e Educação, Associação de Assistência Pequenos Irmãos Santíssima Sacramento, Instituto Murilo Ramos Andrade, Mães Azuis da Oeste, Associação 1+1 Faz a Diferença, Igreja Comunidade da Família, Projeto Aparecendo, Associação Janela para o Futuro, Estrela Nova e a Casa do Adolescente Taboão da Serra.

SERVIÇO

Caminhada Maio Laranja

Quando: 19/05, segunda-feira, às 14h30

Concentração: Praça Nicola Vivilechio, Centro – Taboão da Serra