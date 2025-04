Tarcísio lança obras que vão levar Linha 4-Amarela do Metrô a Taboão da Serra

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lança oficialmente nesta segunda-feira (7), às 10h, em Taboão da Serra, o início das obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô. O projeto ligará a atual estação terminal Vila Sônia, na zona oeste da capital, ao município vizinho com um investimento total previsto de R$ 3,4 bilhões.

A cerimônia de lançamento ocorrerá na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção, em Taboão da Serra, marcando o pontapé inicial para a construção de mais 3,3 quilômetros de trilhos e duas novas estações: Chácara do Jockey e Taboão da Serra. A expectativa do governo estadual é que a ampliação beneficie cerca de 110 mil passageiros diariamente quando concluída.

Com a extensão, a Linha 4-Amarela passará dos atuais 12,8 km e 11 estações para 16,1 km e 13 estações. O contrato para a obra foi assinado em junho de 2024, e a previsão é que a construção comece ainda neste ano de 2025, com entrega estimada para 2028. Parte do financiamento virá de um empréstimo de US 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões) junto ao Banco Mundial.

Atualmente, os passageiros que seguem para Taboão precisam desembarcar na Estação Vila Sônia e utilizar o terminal de ônibus anexo para completar a viagem – trajeto que conta com uma linha de ônibus gratuita desde 2022. Com a extensão, o tempo de viagem estimado ao longo de toda a linha será de 55 minutos.

A obra será executada pela concessionária ViaQuatro, que já administra a Linha 4-Amarela. No entanto, detalhes sobre possíveis aditivos contratuais, como pagamentos extras à empresa, extensão do prazo de concessão, ou o número de imóveis a serem desapropriados para a obra, ainda não foram divulgados pelo governo.