12 anos de resistência cultural: Coletivo Nós de Oz celebra aniversário com arte, música e comunidade

No próximo dia 18 de maio, o Coletivo Nós de Oz celebra 12 anos de existência em grande estilo — e em uma data carregada de simbolismo: o Dia Internacional dos Museus. Para marcar essa trajetória de resistência, criatividade e compromisso com a arte urbana, o coletivo realiza uma festa aberta ao público no já tradicional Buteco e Galeria do Nei, a partir das 13h.

O evento propõe uma verdadeira ocupação artística do espaço, com a criação coletiva de murais coloridos e expressivos. Artistas convidados e o público presente irão pintar juntos, explorando a identidade do coletivo e celebrando a diversidade cultural. A proposta é transformar as paredes em testemunhas vivas de uma história compartilhada, um verdadeiro “museu a céu aberto”.

Além das intervenções visuais, a programação conta com apresentações musicais ao vivo, oficinas criativas e rodas de conversa sobre o papel da arte urbana na transformação dos espaços sociais. É um convite para que todos participem ativamente da construção de um ambiente mais colorido, inclusivo e expressivo.

Há 12 anos, o Nós de Oz tem sido um agente ativo na cena cultural, promovendo encontros, ocupações e ações que ressignificam a cidade por meio da arte. No aniversário de 2025, a celebração reafirma o compromisso do coletivo com a coletividade, a memória e a transformação social através da arte.

“Somos Nós de Oz, somos cores, somos arte, somos coletivo” — o lema que guia essa jornada continua ecoando, agora mais forte do que nunca.

Serviço: