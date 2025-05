Tradicional quermesse de Santo Antônio em Osasco começa dia 17

A tradicional quermesse da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, já tem data para começar: 17 de maio, próximo sábado. O evento, que marca o início das festividades em honra ao padroeiro e é um ponto de encontro para fiéis de toda a Diocese de Osasco, este ano terá uma novidade em sua localização.

Devido às obras de construção da nova Catedral, a quermesse será realizada no estacionamento e nos fundos da Igreja Provisória. No local, haverá a tradicional “Benção das Barracas”, um momento de fé que antecede a abertura das festividades gastronômicas e de entretenimento típicas do evento.

Além da quermesse, o mês de maio na Catedral de Santo Antônio será repleto de atividades religiosas. No dia 20 de maio, terá início a Trezena Peregrina, que levará a devoção a Santo Antônio aos diversos municípios que compõem a Diocese de Osasco.

A programação da Trezena inclui uma missa de encerramento da etapa nas casas no dia 25 de maio, às 9h. O encerramento oficial da Trezena Peregrina acontecerá na Catedral no dia 31 de maio, às 19h30.

Confira aqui a programação completa das festividades de Santo Antônio.