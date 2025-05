1º Encontro de Mulheres Empreendedoras de Embu das Artes acontece dia 29

A Secretaria da Mulher de Embu das Artes promove, no dia 29 de maio, a primeira edição do Encontro de Mulheres Empreendedoras “Papo Delas”, um evento gratuito voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino no município.

Marcado para as 18h, o encontro será realizado na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua Dona Bernardina, 37, Centro. A proposta é reunir empreendedoras e empresárias locais em uma roda de conversa sobre networking, protagonismo feminino e inspiração, promovendo trocas de experiências e fortalecendo redes de apoio.

De acordo com a organização, não é necessário realizar inscrição prévia — basta comparecer ao local no horário indicado. A iniciativa busca incentivar a presença ativa das mulheres no cenário empresarial da cidade, valorizando histórias de superação, inovação e colaboração.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 96883-5320.