Escola de Alphaville promove Festa das Nações com foco em solidariedade

A Escola Internacional de Alphaville realiza no dia 14 de junho (sábado), das 10h às 17h, mais uma edição da tradicional Festa das Nações, evento que combina cultura, gastronomia e solidariedade. Aberta ao público da região, a festa terá como objetivo arrecadar fundos para a compra de cadeiras de rodas adaptadas destinadas à Associação Rainha da Paz, entidade que presta assistência a pessoas com deficiência.

Neste ano, o tema será “Continentes”, propondo uma viagem cultural com apresentações dos alunos e barracas temáticas de comidas típicas de diversas partes do mundo. Além de prestigiar o evento, a comunidade pode contribuir com a causa realizando doações antecipadas para a compra de prendas, com mais informações disponíveis no perfil oficial da escola no Instagram.

Em 2024, a festa arrecadou recursos suficientes para zerar a fila de espera por cadeiras de rodas adaptadas da entidade, resultando na doação de 42 unidades. A expectativa para este ano é repetir o sucesso e ampliar o impacto positivo da iniciativa.

Fundada em 2001, a Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz atende gratuitamente cerca de 470 pessoas com deficiência em 21 municípios, principalmente na região oeste da Grande São Paulo. Além da assistência social e programas de reabilitação, a ONG oferece atendimentos nas áreas médica, odontológica, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, entre outras.

A instituição é reconhecida nacionalmente pela seriedade do trabalho que realiza. Foi eleita uma das 100 melhores ONGs do Brasil por cinco anos consecutivos, recebeu o Selo Doar A+ em 2023 e também foi premiada com o Prêmio VoL 2023, que destaca as melhores práticas de gestão do voluntariado no país.

A Festa das Nações é mais do que um evento escolar — é um exemplo de como a educação, aliada à solidariedade, pode transformar realidades.