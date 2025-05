20ª Mostra Internacional do Cinema Negro chega ao SESI Santana de Parnaíba com exibições gratuitas

O SESI Santana de Parnaíba sedia entre 21 de maio e 25 de junho de 2025, da 20ª Mostra Internacional do Cinema Negro (MICINE) – Circulação 2025. O evento, um dos principais dedicados à produção cinematográfica afrodiaspórica e das minorias, oferecerá sessões gratuitas e abertas a toda a comunidade, trazendo à tela narrativas que destacam a resistência, a ancestralidade e a rica representatividade negra no audiovisual.

As exibições acontecerão no CAT SESI Santana de Parnaíba, localizado na Avenida Conselheiro Ramalho, 264, Cidade São Pedro. Nesta edição, o SESI-SP e a MICINE reforçam seu compromisso com a diversidade, oferecendo ao público uma janela para histórias que desafiam narrativas hegemônicas e celebram a resistência cultural.

Entre os destaques da programação estão filmes como “Simonal” (2019), dirigido por Leonardo Domingues, que mergulha na trajetória do icônico cantor Wilson Simonal, e “Menino 23 – Infâncias perdidas no Brasil” (2016), de Belisario Franca, que revela um chocante capítulo da história brasileira sobre crianças negras escravizadas em uma fazenda com símbolos nazistas no interior de São Paulo nos anos 1930.

A programação completa inclui:

21 de maio, 10h (Sala Multiuso): “O Tempo que Resta” (Direção: Thaís Borges) “Questão de Justiça” (Direção: Celso Luiz Prudente)

28 de maio, 10h (Sala Multiuso): “Da Bahia para o Brooklyn, Histórias do Caribe” (Direção: Martijn Blekendaal) “Guilhermina” (Direção: Aída Esther Bueno Sarduy)

4 de junho, 19h30 (Sala Multiuso): “Menino 23 Infâncias Perdidas no Brasil” (Direção: Belisario Franca) – Classificação 12 anos

18 de junho, 13h30 (Sala Multiuso): “Negras Reitorias” (Direção: Celso Luiz Prudente) “Megg a Margem que Migra para o Centro” (Direção: Larissa Nepomuceno)

25 de junho, 19h30 (Sala Multiuso): “Doutor Gama” (Direção: Jeferson De) – Classificação 14 anos



Além de Santana de Parnaíba, a 20ª edição da mostra circulará por diversas unidades do SESI-SP no estado.

Para participar das sessões no SESI Santana de Parnaíba, é necessário reservar o ingresso gratuitamente através do link: https://santanadeparnaiba.sesisp.org.br/noticia/20a-mostra-internacional-do-cinema-negro-exibe-historias-de-resistencia-e-representatividade-no-sesi-santana-de-parnaiba.