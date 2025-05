Senac Osasco promove palestra gratuita sobre acessibilidade e inclusão com a especialista Marta Gil

Senac Osasco promove palestra gratuita sobre acessibilidade e inclusão com a especialista...

Em celebração ao Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade, o Senac Osasco recebe nesta quarta-feira, 21 de maio, a renomada socióloga, consultora de inclusão e empreendedora social Marta Gil para uma palestra inspiradora sobre “Acessibilidade e Inclusão”. O evento gratuito será às 10h no auditório da unidade, localizada na Rua Dante Batiston, 248, Centro.

Com uma trajetória dedicada à promoção dos direitos das pessoas com deficiência desde 1976, Marta Gil, reconhecida pela Ashoka Empreendedores Sociais, compartilhará sua vasta experiência e reflexões sobre como a inclusão se tornou central em sua vida, destacando o papel essencial da família nesse processo. A palestra visa repensar o verdadeiro significado da acessibilidade, que transcende adaptações físicas como rampas, abrangendo atitudes, práticas e políticas que asseguram a participação plena e equitativa de todas as pessoas.

O bate-papo abordará a concepção de que inclusão é mais do que simplesmente estar presente; é sobre pertencer, interagir e construir coletivamente. A palestra contará com tradução em Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade comunicacional.

Marta Gil é graduada pela USP e fundadora do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas. Sua atuação inclui a coordenação da pesquisa sociológica “Perfil dos brasileiros portadores de deficiência visual” e o projeto REINTEGRA – Rede de Informações Integradas sobre Deficiência. Ela atua como consultora para empresas e órgãos públicos, é palestrante em eventos nacionais e internacionais, autora de livros e artigos, e conteudista de vídeos e cursos EAD.

Serviço: