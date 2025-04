5º BAEP promove 2ª Corrida e Caminhada neste sábado (6) em Barueri

O 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) da Polícia Militar de São Paulo realiza neste domingo (6), a segunda edição de sua Corrida e Caminhada, em Barueri. O evento esportivo, que conta com apoio da Prefeitura de Barueri, busca integrar a comunidade e promover a prática de atividades físicas.

A largada está marcada para as 8h da manhã, na sede do 5º BAEP, localizada na Rua Mônaco, 260, no Parque Santa Luzia. Os participantes poderão optar por correr nos percursos de 5km (largada às 8h05) ou 10km (largada às 8h10), ou participar da caminhada de 3km (largada junto com os 10km, às 8h10). A prova para PCDs (Pessoas com Deficiência) terá início às 8h.

As inscrições já estão encerradas e os participantes inscritos devem retirar seus kits, que incluem camiseta (no kit completo), número de peito, chip de cronometragem na sede do 5º BAEP nos seguintes horários:

4 de Abril (Sexta-feira): 13h às 19h

5 de Abril (Sábado): 10h às 14h e 15h às 20h

6 de Abril (Domingo – Dia do Evento): 6h30 às 7h40

Para retirar o kit, é obrigatória a apresentação de documento original com foto. Policiais Militares devem apresentar a identidade funcional. A retirada por terceiros (apenas para público geral) exige comprovante de inscrição e cópia do documento do inscrito. É solicitada a doação de 1kg de alimento não perecível no ato da retirada do kit (ou pagamento de R$ 10,00 na ausência do alimento).

Haverá premiação com troféus para os primeiros colocados na classificação geral (masculino e feminino) e por faixa etária nas corridas de 5km e 10km. Todos os participantes que completarem seus percursos receberão medalha de participação. A caminhada não terá premiação competitiva.