Mãe denuncia creche de Carapicuíba após bebê voltar para casa com múltiplas marcas de mordidas

Uma bebê de apenas 1 ano e 5 meses retornou de uma creche conveniada com a Prefeitura de Carapicuíba, no Jardim Ana Estela, com o rosto coberto por hematomas e marcas de mordidas. O caso ocorrido nesta segunda-feira (31) ganhou repercussão após a mãe da criança, Pamela Ramos, compartilhar um relato expressando sua indignação e revolta nas redes sociais.

Segundo Pamela, funcionários da creche entraram em contato para informar sobre o ocorrido, mas ao encontrar a filha, se deparou com lesões muito mais graves do que haviam sido descritas.

“A gente contabilizou mais de 12 mordidas, então não foi só um acidente, não foi só um momento de distração, como alegaram na escola. Isso foi negligência”, desabafou a mãe ao jornal “Primeiro Impacto”, do SBT, nesta terça-feira (1).

Após constatar a gravidade das lesões, a família procurou atendimento médico para a bebê e registrou um boletim de ocorrência. “A primeira coisa que a gente fez foi cuidar dela. Levamos no PS infantil de Carapicuíba e o caso foi passado para o conselho tutelar. De lá, fomos ao 1º DP de Carapicuíba para registrar o boletim de ocorrência”, explicou Pamela. A menina também passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Osasco.

A moradora de Carapicuíba também expressou sua preocupação com o futuro: “A gente precisa trabalhar e, infelizmente, não tenho só ela. Tenho os outros dois irmãos dela. Então, agora, é contar com a minha rede de apoio porque confiar de novo para deixá-la em uma creche vai ser difícil”, lamentou.

“Arrasada, me sentindo culpada”

Em seu relato nas redes sociais, Pamela Ramos descreveu o choque e a dor que sentiu ao ver a filha machucada. “Jamais imaginei que teria que fazer um post assim, mas estou completamente sem chão e em choque com o que aconteceu”, afirmou.

“Mais de 10 mordidas espalhadas pelo corpo da minha menina. O que fizeram com ela é indescritível!… Eu, como mãe, estou desolada, arrasada, me sentindo culpada e impotente por ter deixado minha filha em um lugar onde deveriam ter cuidado dela, onde ela deveria estar segura, mas foi tratada de forma brutal e negligente. Eu estou devastada. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, e menos ainda dentro de um ambiente escolar”, lamentou Pamela.

Na publicação, a mãe da bebê disse ainda que vai buscar a responsabilização dos responsáveis: “Não vou permitir que mais nenhuma criança sofra como minha filha sofreu […] A escola, a administração e todos os responsáveis precisam ser responsabilizados pelo que fizeram com a minha filha”, completou.

Professora é desligada da creche

Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba informou que está apurando o caso “com urgência e rigor” e que a professora responsável pela criança no momento do ocorrido foi desligada da creche.

“A Prefeitura reforça que não tolera qualquer tipo de negligência com as crianças da rede e irá instaurar uma sindicância. Sendo assim, a escola será advertida e o contrato com o município poderá ser revisto”, frisou a administração municipal.

Leia a íntegra da nota:

“A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, informa que está apurando com urgência e rigor o caso de uma aluna que apresentou ferimentos enquanto estava em uma unidade escolar conveniada com o município. Ressaltamos que a Secretaria tomou conhecimento do ocorrido somente após publicações nas redes sociais. Assim que foi informada, a equipe técnica iniciou as providências cabíveis. Um supervisor da rede foi imediatamente destacado para a escola, a fim de averiguar os fatos e já notificou a unidade pelo ocorrido. A mãe da criança será recebida nesta terça-feira (1º). A professora responsável já foi desligada da instituição. A Prefeitura reforça que não tolera qualquer tipo de negligência com as crianças da rede e irá instaurar uma sindicância. Sendo assim, a escola será advertida e o contrato com o município poderá ser revisto. A Prefeitura de Carapicuíba reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos, acompanhando de forma rigorosa todos os desdobramentos.”