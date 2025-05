Acidente entre dois caminhões e carro congestiona Rodoanel, em Barueri

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões e um automóvel interditou parcialmente o Rodoanel Mário Covas (SP 021), na altura do km 11, em Barueri, no início da tarde desta sexta-feira (23). O engavetamento deixou uma pessoa ferida e provocou um extenso congestionamento, que persistiu por mais de quatro horas.

A CCR RodoAnel não deu informações sobre como aconteceu o acidente. Devido ao impacto, pelo menos três faixas foram bloqueadas às 12h17, sendo liberadas somente por volta das 15h15.

O reflexo no tráfego foi significativo. Às 14h39, a concessionária informou que o congestionamento se estendia por 12 quilômetros, do km 4 ao km 16 no sentido externo, e a situação de lentidão permanecia mesmo após a liberação das faixas.