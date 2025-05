Bombeiros seguem buscas por Amanda, assassinada pelo ex-marido e jogada no Rio Tietê

Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram empenhadas na tarde desta sexta-feira (23) na difícil missão de localizar o corpo de Amanda Caroline de Almeida, promotora de eventos brutalmente assassinada pelo ex-marido em Osasco. As buscas concentraram-se na região da barragem de Santana de Parnaíba, seguindo o curso do Rio Tietê, onde o corpo da vítima teria sido descartado.

Mais cedo, os bombeiros realizaram varreduras às margens do rio na área correspondente à cidade de Carapicuíba. A angústia da família é palpável. Um irmão de Amanda acompanha de perto os trabalhos das equipes de resgate, clamando por justiça e pelo direito de dar um enterro digno à irmã. “Não é fácil… Tirar a vida de uma pessoa desse jeito e ficar por isso mesmo… Espero que a Justiça seja feita”, desabafou ele em entrevista ao SBT, visivelmente abalado.

Amanda Caroline foi vista com vida pela última vez na manhã da última segunda-feira (19). O ex-marido dela, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, confessou o crime e afirmou ter contado com a ajuda do irmão para conseguir se livrar do corpo. Segundo a polícia, ele jogou o corpo de Amanda no Rio Tietê.

O irmão de Carlos foi preso na madrugada de quinta-feira (22). Ambos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva, permanecendo presos.

Seis meses antes de ser morta pelo homem com quem foi casada há 16 anos, e teve três filhos, Amanda participou de um programa do SBT ao lado de Carlos, segundo revelou a jornalista da “Contigo”.

Mais de 10 bombeiros atuaram nas buscas ao longo desta sexta-feira. Com a chegada da noite, as equipes se preparam para encerrar os trabalhos, que serão retomados neste sábado (24).