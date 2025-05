Agro Cotia abre inscrições para capacitação de produtores rurais em junho

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, em colaboração com o Sebrae, promoverá o evento “Agro Cotia”, uma capacitação dedicada aos produtores rurais da região. O encontro está agendado para os dias 3 e 4 de junho, com início às 18h, e será realizado na Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat, localizada na Estrada dos Mendes, 310, em Caucaia do Alto.

Durante os dois dias, os participantes terão acesso a uma programação focada no aprendizado e desenvolvimento. Serão ministradas oficinas, como a de Planejamento Caucaia, palestras com especialistas do Sebrae e painéis de discussão sobre agricultura familiar, visando capacitar os agricultores. O evento também proporcionará oportunidades de networking, buscando auxiliar os produtores a construir soluções e fortalecer suas atividades.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente através do site oficial da prefeitura, cotia.sp.gov.br, mediante preenchimento de formulário. As vagas para a capacitação “Agro Cotia” são limitadas.