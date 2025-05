Incêndio atinge garagem de ônibus em Jandira e destrói 5 veículos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus localizada na rua Lucinda Pires Tempos, no bairro Jardim Gabriela, em Jandira, durante a madrugada desta sexta-feira, 23 de maio. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas.

Segundo informações da corporação, o fogo se alastrou por uma área de aproximadamente 1000 metros quadrados. O impacto do incêndio resultou na queima de cinco ônibus que estavam no local, além de atingir as instalações do escritório da garagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h40. Após a extinção completa do fogo, os bombeiros realizaram a fase de rescaldo, procedimento essencial para eliminar quaisquer focos remanescentes e garantir a segurança total da área afetada.

Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.