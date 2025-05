“Ainda neste ano”, diz Gerson Pessoa sobre Instituto Federal de Osasco

O Instituto Federal de Osasco deverá iniciar suas atividades “ainda neste ano”, mais precisamente a partir do segundo semestre. A confirmação foi feita nesta manhã (14) pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos) após uma visita à área onde a instituição será instalada, no antigo prédio da Unifesp, localizado no Jardim das Flores.

Durante a visita ao local, Gerson Pessoa destacou o objetivo da nova unidade educacional. “Serão vários cursos profissionalizantes para que a gente possa preparar o osasquense para o mercado de trabalho. É mais uma conquista em parceria com o Governo Federal”, afirmou o prefeito. Ele reiterou que a expectativa é que as instalações comecem a funcionar como instituto federal já no segundo semestre.

A implantação do Instituto Federal em Osasco foi anunciada pelo governo federal em março do ano passado. Na ocasião, outras cidades da região, como Carapicuíba e Cotia, também foram contempladas, visando ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica.