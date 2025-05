Colégio Rio Branco sedia evento sobre mundo profissional para estudantes da região

O Colégio Rio Branco, unidade Granja Vianna em Cotia, sediará o “Rio Branco Profissões 2025”, o maior evento de orientação profissional voltado para estudantes do Ensino Médio de Cotia e região. A iniciativa acontecerá na sexta-feira, 16 de maio de 2025, das 10h às 16h.

O evento é aberto ao público com entrada gratuita, porém, a inscrição prévia é obrigatória para todos os participantes, incluindo estudantes, pais, acompanhantes e educadores. A programação promete ser diversificada, contando com palestras, oficinas, estandes de diversas instituições de ensino, teste vocacional e food trucks.

Diversas instituições de ensino renomadas já confirmaram presença como expositoras, entre elas UNESP, Rio Branco, PUC, Albert Einstein, Belas Artes, ESPM, FAAP (aparece duas vezes na lista original), FGV, IBMEC, Insper, Inteli, Mackenzie, Mauá, Cepro, Fecap, Senac e Casper Líbero.

O evento também contará com a participação de expositores internacionais, como Aurora Intercâmbio, Education USA, Campus France, School of Visual Arts NYC, NM Intercâmbio, CEP – Como Estudar em Portugal e Education in Ireland, oferecendo um panorama sobre oportunidades de estudo no exterior.

A programação completa do “Rio Branco Profissões 2025” pode ser acessada através do site oficial: www.riobrancoprofissoes.com.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 98332-2963.

SERVIÇO

Rio Branco Profissões 2025