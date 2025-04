ALESP sedia seminário sobre impactos ambientais do Projeto “Nova Raposo”

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) sedia nesta quarta-feira (9), às 18h30, do seminário “Nova Raposo, NÃO! Nossa Raposo Viva”. O evento visa discutir os potenciais impactos ambientais decorrentes do projeto “Nova Raposo”, que levanta preocupações sobre a sustentabilidade na Região Oeste da capital paulista. Desde o dia 30 de março, a concessionária Ecovias Raposo-Castello iniciou suas operações, marcando o início da concessão do lote Nova Raposo.

Organizado como um espaço de debate crítico, o seminário abordará os “impactos ambientais graves e imitigáveis em diferentes escalas” que, segundo os organizadores, podem ser causados pela implementação do projeto rodoviário. A discussão reunirá especialistas de diferentes áreas para analisar as consequências para o meio ambiente e a qualidade de vida local.

Entre os palestrantes confirmados estão Marcos Ummus, geógrafo e consultor ambiental; Maurício Ramos, representante do Coletivo Águas Urbanas; e Ivan Maglio, engenheiro civil com pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e pelo LABVERDE FAU-USP. A moderação ficará a cargo de Fabio Robba, urbanista e membro do Grupo de Trabalho Técnico NRN (Nova Raposo Não).

O evento é aberto ao público e acontecerá no Palácio 9 de Julho, sede da ALESP, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. A iniciativa busca mobilizar a sociedade civil e parlamentares sobre as complexidades e riscos associados ao projeto “Nova Raposo”.