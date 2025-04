Itaquaquecetuba investe em formação continuada para profissionais da Educação

Com o objetivo de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal, a Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba, em colaboração com a organização Parceiros da Educação, está promovendo um programa de formação continuada para os profissionais que atuam nos 5º anos do Ensino Fundamental. A iniciativa, parte do Programa de Redes Municipais (PRM), abrange professores, diretores e coordenadores pedagógicos.

O programa consiste em encontros mensais, realizados na terceira semana de cada mês, totalizando oito reuniões presenciais ao longo do ano (quatro por semestre). Cada sessão tem duração de quatro horas, ocorrendo durante o horário de trabalho dos educadores, permitindo o alinhamento com novas metodologias e práticas pedagógicas.

“Avaliar os estudantes é importante, mas não podemos deixar de atualizar nossos profissionais para que possamos avançar na excelência”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, reforçando a importância do desenvolvimento contínuo do corpo docente e gestor.

O prefeito Eduardo Boigues também comentou sobre os investimentos na área: “A evolução que Itaquá teve é notável. Estamos buscando aprimorar e investir para que os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade”.

Análise de resultados e planejamento

Como parte da formação, uma reunião recente focou na análise dos resultados da rede municipal no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) na edição 2024. Foram apresentados rankings de desempenho por município e escola, além de uma análise detalhada sobre a evolução da proficiência dos estudantes.

O encontro serviu também para apresentar uma prévia do formato e das diretrizes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para 2025. Além disso, foram discutidas as novidades da Avaliação Conectada, avaliação diagnóstica que será aplicada na rede na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10 de abril.