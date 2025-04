Anhanguera Osasco promove campeonato inédito de simulação aérea na região

A Faculdade Anhanguera Osasco realizará, pela primeira vez na cidade, o Flight Simulator Battle, um campeonato de simulação aérea que promete agitar entusiastas da aviação e gamers. O evento será na terça-feira (15), a partir das 19h, na Praça de Alimentação da instituição, com entrada gratuita.

A competição se destaca não apenas pela novidade na região, mas também pelo envolvimento direto dos estudantes: a aeronave utilizada nas simulações foi construída por alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura da Anhanguera Osasco. Os visitantes poderão acompanhar de perto as disputas, onde os competidores exibirão suas habilidades de pilotagem virtual em desafios que prometem realismo e imersão, graças à tecnologia empregada.

Marcelo Stefanoni, professor do curso de Engenharia e organizador do evento, ressalta a importância da iniciativa. “O Flight Simulator Battle é uma oportunidade para que o público conheça mais sobre o universo da aviação digital e prestigie o trabalho dos nossos alunos de Engenharia e Arquitetura, que desenvolveram a aeronave utilizada no campeonato. Além disso, será uma experiência interativa e inovadora para os participantes”, afirma.

O campeonato é aberto ao público em geral, sendo especialmente recomendado para fãs de aviação, gamers e jovens a partir de 12 anos. Não há necessidade de inscrição prévia para assistir às competições.

Serviço: