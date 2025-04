Operação Impacto em Osasco captura detenta foragida e integrante do PCC procurado

A Operação Impacto Metropolitano, realizada pela Polícia Militar em Osasco nesta quinta-feira (10), resultou na captura de duas pessoas procuradas pela Justiça em ações distintas na cidade. Uma detenta foragida e um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram retirados de circulação.

Na madrugada, policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (14º BPM/M) recapturaram uma mulher no bairro Vila Osasco. Ela cumpria pena por tráfico de drogas e não havia retornado à penitenciária após ser beneficiada com a “saída temporária”. A detenta foi abordada e, constatada sua condição de foragida, foi conduzida ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Horas depois, na manhã do mesmo dia, uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (5º BAEP) capturou um homem apontado como integrante do PCC. A prisão ocorreu no bairro Jardim Piratininga, zona norte da cidade, com base em informações levantadas pelo setor de inteligência policial. Contra ele, pesavam mandados de prisão por roubo a banco, porte ilegal de arma de fogo e extorsão mediante sequestro.

Devido ao histórico criminal e à periculosidade do suspeito, a ocorrência envolvendo o membro da facção foi encaminhada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), unidade especializada em crimes de maior complexidade.