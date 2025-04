Após levar “fechada” no trânsito, motociclista em fúria destrói carro errado em Santana de Parnaíba

Um motociclista, irritado após ter sido fechado por um motorista, descontou sua raiva atacando violentamente um carro estacionado, utilizando um pedaço de madeira e o próprio capacete para danificar o veículo, em Santana de Parnaíba (SP).

O incidente, registrado em vídeo por moradores de Santana de Parnaíba, foi exibido na última semana em reportagem do “SBT News”. As imagens gravadas mostram a agressividade do motociclista e a tentativa frustrada de populares em contê-lo.

Populares relataram que o agressor chegou ao local indagando sobre o proprietário do carro, convencido de que pertencia ao motorista envolvido no incidente de trânsito anterior. Contudo, ele havia se enganado. Câmeras de segurança de um comércio próximo confirmaram que o veículo atacado permaneceu parado no mesmo local ao longo do dia, evidenciando o erro do motociclista.

O verdadeiro dono do carro, que estava trabalhando no momento do ataque, só descobriu o ocorrido ao retornar e encontrar seu patrimônio danificado. Ele teve um prejuízo estimado entre R$ 6 mil e R$ 10 mil, ainda segundo a reportagem.

Já o motociclista enfurecido sofreu uma fratura exposta durante a depredação do veículo e precisou de atendimento médico em um hospital da região antes de ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Com informações do SBT News