Pronto-Socorro do Pestana, em Osasco, será modernizado

O Pronto-Socorro André Sacco, unidade de saúde localizada na Vila Pestana, Avenida Pedro Pinho, 1.250, em Osasco, receberá uma significativa obra de modernização. O anúncio foi feito pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos).

O projeto reestruturará o espaço em duas áreas distintas: um prédio será dedicado exclusivamente ao atendimento de Urgência e Emergência de Psiquiatria, enquanto outro, mais amplo, concentrará os atendimentos de Urgência e Emergência de Clínica Médica, de acordo com o prefeito.

O cronograma prevê o início das obras neste mês de abril, começando pela construção da nova ala de Psiquiatria. Na sequência, será realizada a reforma da área destinada ao pronto-socorro clínico. A previsão é que ambas as etapas sejam concluídas em um prazo de 12 meses, com um investimento total estimado em aproximadamente R$ 3 milhões, segundo a administração municipal.

O prefeito Gerson Pessoa reconheceu que toda obra pode gerar transtornos temporários, mas destacou a importância do investimento para o futuro da saúde na região. Ele enfatizou que o esforço resultará na ampliação dos serviços e em uma melhora substancial na qualidade do atendimento prestado pela unidade.

“Essa grande obra de modernização é um passo essencial para garantir que nossa cidade continue avançando no atendimento à saúde. Sabemos que é um desafio, mas, após a conclusão, teremos aqui um equipamento de qualidade. Seguimos trabalhando para oferecer mais agilidade e excelência nos serviços de saúde”, declarou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Machado, reforçou o compromisso com a qualidade do atendimento aos osasquenses. “Estamos investindo em uma saúde de qualidade para todos os osasquenses. Este projeto inclui um novo espaço para a Psiquiatria e representará um avanço significativo no cuidado com a saúde mental. Trata-se de mais uma unidade da nossa rede pública de saúde que será modernizada para oferecer um atendimento ainda melhor à nossa população”, complementou Machado.