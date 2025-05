Após roubar celular, ladrão pula em córrego para fugir da polícia em Taboão e acaba preso

Uma tentativa de fuga inusitada terminou com a prisão de um homem no Parque Maraba, em Taboão da Serra. O indivíduo, que havia acabado de roubar o celular de uma mulher na rua Mathilde de Abreu, tentou escapar dos policiais militares pulando em um córrego, mas foi capturado.

A ação teve início quando uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (16º BPM/M), que realizava patrulhamento com motocicletas, na última sexta-feira (16), foi alertada por pedestres sobre o roubo. Durante as buscas pela região, os policiais localizaram o autor em plena fuga.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o criminoso arremessou o aparelho celular roubado e, em uma tentativa desesperada de escapar, pulou dentro de um córrego próximo, conseguindo atravessar para a outra margem.

Os policiais militares, no entanto, acompanharam o trajeto do fugitivo e conseguiram abordá-lo no momento em que ele tentava se esconder em meio à vegetação na margem oposta.

O homem foi detido e conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Justiça. O celular roubado foi recuperado pelos policiais e devolvido à vítima.